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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил работников сферы здравоохранения с их профессиональным праздником — Днем медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
"Врачевание всегда было и остается одной из самых почитаемых и ответственных профессий. Повседневная забота о здоровье людей, предупреждение и лечение заболеваний, возвращение к полноценной жизни после преодоления недуга – все это придает особый статус медицинским работникам, людям с высоким чувством долга. Поэтому люди в белых халатах пользуются заслуженным уважением", — приводит слова Дугина пресс-служба.
Сити-менеджер отметил, что профессия врача является самой благородной и гуманной, отметив, что такие специалисты несут огромную ответственность за каждого человека, поскольку они дарят ему здоровье, радость и надежду.
По словам Дугина, сегодня много совершается для модернизации здравоохранения, например, реализуются программы, которые предусматривают повышение уровня квалификации медицинских работников, внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения, освоение современной техники и передовых технологий.
В заключение он поблагодарил врачей за спасенные жизни и верность профессии и пожелал им здоровья, благополучия, счастья и успехов во всем.
Напомним, что День медработника традиционно отмечается в третье воскресенье июня. В 2017 году праздник выпал на 18 число. Его отмечают, не только в России, но и на Украине, в Белоруссии, Молдове, Казахстане и Армении.
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