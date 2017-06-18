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Судья Тони Уикс признался, что допустил ошибку, досрочно остановив поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт арбитра.
Рефери написал, что увидел свою ошибку при просмотре повторов: он не увидел удары ниже пояса со стороны американца. Уикс добавил, что он остановил бой, поскольку россиянин не защищался.
"Если бы я увидел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил поединок", — подчеркнул судья.
Напомним, Ковалев проиграл американцу в бое-реванше, который состоялся в ночь на воскресенье, 18 июня, и не смог отвовевать титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
В восьмом раунде американец несколько раз ударил россиянина по корпусу, и рефери решил остановить бой. Ковалев считает, что ему нанесли удары ниже пояса. Промоутер боксера Кэти Дува позже сообщила, что опротестует итоги матча.
Комментарии
Уорд понял, что победил и демонстративно бил не в голову, а ниже пояса - был уверен в безнаказанности.
Печально. Но Ковалев в этом бою ничего не показал. Только что то в первом раунде. Все остальное на уровне дворовой потасовки. Думаю, что на этом его звезда закатилась. Жаль! Думаю что так же 25 числа, Федер Емельяненко будет в подобной ситуации. Вероятнее он этот бой проиграет.