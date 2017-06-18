Фото: youtube.com
Жители Барнаула сообщили, что в супермаркете "Ашан", который находится в ТРЦ "Волна" на Власихинской улице, пошел "дождь". Соответствующий ролик был размещен днем в воскресенье, 18 июня, в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, в магазина сработала пожарная сигнализация, а затем противопожарная система начала разбрызгивать воду. В результате сотрудникам магазина пришлось убирать товар.
"В "Ашане" решили, что посетителям магазина надо охладиться", — пошутил автор видеозаписи.
В комментариях очевидцы отметили, что причиной срабатывания противопожарной системы стала слишком высокая температура.
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