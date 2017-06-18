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Автомобиль въехал в толпу людей в городе Львов (Украина). В результате инцидента погибла одна женщина, еще одна пострадала, пишет РИА Новости со ссылкой на "24 канал".
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 18 июня. Внедорожник Land Cruiser въехал в толпу людей, снес несколько столбиков и перевернулся.
"Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала скорая", — цитирует агентство сообщение канала.
Причины аварии выясняются. Очевидцы отметили, что управлявший автомобилем человек выглядел трезвым.
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