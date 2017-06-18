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Сотрудники одной из АЗС "Лукойл" на Змеиногорском тракте обнаружили на территории подозрительный пакет и вызвали полицейских. Инцидент произошел утром в воскресенье, 18 июня, передает пресс-служба УФСБ РФ по Алтайскому краю.
Кинологи с собаками исследовали объект и установили, что он может представлять, поэтому на место были вызваны сотрудники ФСБ. Они осмотрели пакет и выяснили, что внутри него находится лишь строительный мусор.
Уточняется, что операция по "обезвреживанию" пакета длилась около 2,5 часов. На месте дополнительно дежурили пожарные и скорая помощь.
Очевидцы в соцсетях отметили, что за время операции на дороге образовались серьезные пробки.
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