Фото: magic4walls.com
Жара, дожди и грозы ожидают жителей Алтайского края в понедельник, 19 июня. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью местами в южных районах региона ожидаются кратковременные дожди и возможны грозы. Температура воздуха составил +17...+22 градуса, местами в восточных районах +12...+17. Днем также возможны кратковременные дожди и грозы, а, кроме этого, и град. Столбик термометра поднимется до +30...+35 градусов, а местами на юге и западе региона достигнет +35...+40 градусов.
Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 градусов. При грозах он усилится до 15-20 градусов.
В Барнауле ночью осадков не будет. Температура за окном составит от 15 до 17 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +33...+35. В конце дня возможен кратковременный дождь и гроза.
Ветер в столице края задует также южный. Ночью от 3 до 8 метров в секунду, днем 5-10, при грозе порывы порывы 12-17 м/с.
Комментарии
"Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 13 градусов. При грозах он усилится до 15-20 градусов."
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