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Стоп-кадр. Тысячелетие без горячей воды объявляется открытым

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр

Горячую воду отключают в домах барнаульцев с 19 июня

Все знают – в такие моменты кажется, что ее и правда не будет тысячу лет…
 

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