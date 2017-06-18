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Стражи порядка задержали шестерых украинцев, пытавшихся прорвать кордон полиции во время "марша равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Агентство со ссылкой на данные полиции пишет, что в марше участвовали порядка 2,5 тысячи человек. Участников шествия сопровождали полицейские и бойцы Нацгвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько скорых. СМИ пишут, что правоохранителей было шесть тысяч человек. Ранее сайт канала "112 Украина" сообщал, что между полицейскими и радикалами, выступающими против проведения марша, происходили стычки.
"Шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действий", — цитирует агентство сообщение полиции.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что среди задержанных находится депутат националистической партии "Всеукраинское объединение "Свобода". Он выступал против свободы секс-меньшинств, отметил Тука.
Агентство отмечает, что представители ЛГБТ-сообщества не раз проводили акции в украинской столице и других городах, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств нередко возникали конфликты с их оппонентами. Так, на марше в июне 2015 года в Киеве, в котором участвовали порядка 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 стражей порядка и несколько участников акции. На акции в прошлом году избили одного участника.
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