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180 кубов мусора вывезли со стадиона после матча Россия - Новая Зеландия

, ИА "Амител"
Уборку на стадионе проводили около 100 человек, еще порядка 50 убирали в парке рядом с ареной

Фото: Skyscrapercity.com

180 кубометров мусора вывезли на 10 самосвалах после футбольного матча Кубка Конфедераций между российской и новозеландской сборной, который состоялся в субботу, 17 июня. Об этом сообщает "Фонтанка".

 

Отмечается, что убирались на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге около 100 человек, еще почти 50 дворников наводили порядок в парке у арены. В основном мусор состоял из банок из-под пива, а также пластиковых стаканов. Издание напоминает, что на матче-открытии была разрешена продажа пива.

Ночью на улицы города вышли 400 автомобилей и почти 200 работников. Они подметали после празднований, характерных для таких матчей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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