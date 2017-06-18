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180 кубометров мусора вывезли на 10 самосвалах после футбольного матча Кубка Конфедераций между российской и новозеландской сборной, который состоялся в субботу, 17 июня. Об этом сообщает "Фонтанка".
Отмечается, что убирались на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге около 100 человек, еще почти 50 дворников наводили порядок в парке у арены. В основном мусор состоял из банок из-под пива, а также пластиковых стаканов. Издание напоминает, что на матче-открытии была разрешена продажа пива.
Ночью на улицы города вышли 400 автомобилей и почти 200 работников. Они подметали после празднований, характерных для таких матчей.
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