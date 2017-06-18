"Человек-паук" попытался залезть на 70-этажную высотку в Москве

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В центре Москвы в воскресенье задержали "человека-паука", который пытался забраться на 70-этажную башню "Евразия" комплекса "Москва-Сити".
"Сегодня днём от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Сотрудники полиции доставили мужчину в территориальный отдел МВД. В его отношении были составлены административные материалы по статье 20.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта". По этой статье ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.
По данным источника "Интерфакса", мужчина был остановлен полицейскими в районе 30 этажа 70-этажной башни.
Как сообщает телеканал "Россия-24", по предварительной информации, взобравшимся на башню оказался руфер Сергей Делвяшов. Накануне он записал видеообращение, в котором сказал, что собирается залезть на небоскреб. Утром 18 июня его друзья вели онлайн-трансляцию происходящего в YouTube.
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