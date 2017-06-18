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Массовое отравление солдат произошло в армии Турции на западе страны в воскресенье, 18 июля. Об этом сообщают "Известия".
Уточняется, что госпитализирован 731 военнослужащий. У всех них диагностировано тяжелое пищевое отравление.
Местные власти в рамках проводимого расследования уже задержали 21 сотрудника компании, которая поставляет продовольствие турецкой армии. RT уточняет, что военнослужащие пожаловались на тошноту и головокружение после ужина, после чего их госпитализировали.
Специалисты уже изъяли нужные биологические материалы в военной части, чтобы провести соответствующие экспертизы.
Турецкие СМИ пишут, что в конце мая с отравлениями в больницы были госпитализированы свыше тысячи солдат в том же районе.
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