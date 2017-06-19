Несколько пассажирских самолетов задержали в аэропорту Пулково вечером в воскресенье, 18 июня, из-за того, что отправляли воздушное судно вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом пишет "Фонтанка".
Известно, что глава российского кабмина провел в родном Санкт-Петербурге три дня. Здесь он побывал на открытии Кубка конфедераций, а днем ранее для него закрывали юрфак СПбГУ – выпуску Дмитрия Медведева исполнилось 30 лет.
Отметим, что задержка рейсов в Пулково составила от 20 до 53 минут. Пассажиры говорят, что их просили набраться терпения. Задержку объясняли тем, что аэропорт обслуживает представительский борт.
Были задержаны рейсы в Уфу, Сочи, Минводы и Апатиты.
Комментарии
часовую задержку спрятать очень просто. про пол часа... это вообще стандарт для наших авиалиний и без всяких форс мажоров . И тут из-за такой фигни шум подняли ?