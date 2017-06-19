Медведь напал на 27-летнего жителя Камчатского края, отдыхавшего на природе. ЧП случилось в Усть-Большерецком районе, сообщает ТАСС.
Известно, что мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. После встречи со зверем он был доставлен в местную больницу.
По словам пострадавшего, на природе он был вместе со своими друзьями. Мужчина ненадолго отлучился от друзей и увидел медведя. Испугавшись, он сначала хотел убежать, но затем решил залезть на дерево. Медведь схватил его за ноги.
На крики сбежались друзья, которые спугнули хищника и вызвали "скорую помощь". Сейчас его жизни ничего не угрожает.
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