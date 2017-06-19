Фото: carsunit.ru
Водитель такси потерял сознание в Барнауле — мужчине стало плохо во время движения.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, инцидент произошел 18 июня в районе парка "Эдельвейс".
"Мужчина потерял сознание. Очень быстро среагировали прохожие, при их помощи мужчина пришел в себя. Ему была вызвана "скорая помощь" через рацию такси. Затем приехали его коллеги и дожидались медиков", — отмечается в заметке.
Барнаульцам, быстро отреагировавшим на ЧП, выражают благодарность.
Комментарии
Конечно, жара такая...