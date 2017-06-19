16-летняя девушка пострадала при попытке сделать селфи на набережной Амура в Благовещенске, пишет портал "Амур. инфо".
Как сообщает издание, инцидент произошел вечером в пятницу, 16 июня. Девушка делала селфи, споткнулась и упала на нижний уровень набережной. Во время падения она получила травмы и была доставлена в детскую областную больницу.
Сотрудники ДПС, которые стали свидетелями ЧП, вызвали "скорую помощь". Медики доставили девушку в больницу. По данному факту назначена проверка.
Комментарии