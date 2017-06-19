Фото: Sports.ru
Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. До этого барнаулец был пятым в Шанхае и третьим в Риме.
Соревнования прошли 18 июня. Как сообщает сайт "Лёгкая атлетика России", забег останавливали дважды: за фальстарты были дисквалифицированы победитель зимнего чемпионата Европы-2017 (60 м с барьерами) британец Эндрю Поцци и южноафриканец Антонио Алкана, имеющий в этом сезоне результат 13,11 секунды.
Действующий чемпион мира, рекордсмен России Сергей Шубенков на сей раз старт не проспал и всю дистанцию бежал плечом к плечу с серебряным призёром Олимпийских игр – 2016 Орландо Ортегой, который недавно сменил кубинское гражданство на испанское. В итоге все решилось на самом финише, где Ортега на 0,01 секунды был быстрее. Шубенков взял серебро с результатом 13,10, а ведь это лишь третий его старт в сезоне.
"По сезону добавляю, уверенность приходит, отрыв до Ортеги убывает. Пока всё правильно. В этот раз обидно, конечно, было проиграть "сотку", причём на самом финише, но забег выдался прямо-таки шальной. Два фальстарта, ветер гулял, но ни этим ли прекрасна наша атлетика?! Дальше, надеюсь, будет ещё быстрее", — сказал после забега сам Сергей Шубенков.
Комментарии
Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом,
а чего ето он во врезке в трикллоре...
или триколлор теперь у нас нейтральный флаг по версии амика
Фиолетого...
Мы только за своих болеем
Поцреоты. Профспортсмены за себя выступают. Им на ваши воззрения фиолетово.
ну я поцреот. но я болею за нашего земляка Шубенкова. что я делаю не так?
Поздравляем, Сергей! Так держать! Потенциал огромный и планомерный рост результатов. Остается ждать когда эта чиновничья свора решит вопросы с федерациями и ВАДА, но от бездельников трудно прорыва ожидать...
19.06.2017 11:17
- гость -
Да пожалуйста. Вон радикалы, флаг другой, всё, продал Россию.