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Новое землетрясение с показателем магнитуды 3,2 произошло в горах Алтая вечером 18 июня, сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".
По данным ученых, подземный толчок был зафиксирован в 21:49 по местному времени. Эпицентр сейсмического события находится совсем рядом с границей Казахстана и в 239 километрах от Горно-Алтайска.
Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.
Комментарии
А по-старому, в баллах, сколько?