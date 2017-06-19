Школьники в Алтайском крае в понедельник, 19 июня, сдают ЕГЭ по химии и истории. Экзамен по химии сдают порядка 1,2 тыс. человек, а по истории – более 2,5 тыс. школьников, сообщает пресс-служба министерства образования и науки по региону.
В ведомстве уточняют, что экзамены начались в 10.00. Они продлятся 3 часа 30 и 3 часа 55 минут соответственно. Для того чтобы поступить в вуз, школьники должны набрать 36 баллов по химии и 32 балла по истории. Подчеркиваем, что это минимальное количество баллов.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ, в случае если школьник не присутствовал на экзамене по уважительным причинам, назначены по данным предметам на 21 и 22 июня.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , если в прошлом году видеонаблюдение велось в 90% аудиториях, то уже в 2017 году камеры установлены абсолютно во всех кабинетах.
Кроме этого, печать контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в Алтайском крае теперь будет осуществляться непосредственно в пунктах проведения экзаменов в присутствии ребят.
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