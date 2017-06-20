Скульптуру мамонтенка перенесли с Ленинского проспекта.
Мы решили не грустить по этому поводу, а запустить фотоконкурс и вспомнить, какие скульптуры есть в нашем городе. Присоединяйтесь и вы!
Фотографируйте или делайте селфи вместе с любимой скульптурой Барнаула, выкладывайте фото в свои соцсети (ВК, ОК, FB, Instagram) c хэштегами #скульптурныйБарнаул #конкурсAmic (чтобы мы могли отыскать ваши фото и наградить победителей).
В пятницу, 30 июня, выберем три самые оригинальные фотографии и вручим победителям по сертификату на пять чашек кофе от Kennedy's Coffee.
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