Пассажир автомобиля Toyota пострадал в результате ДТП, произошедшего в Барнауле на проспекте Космонавтов вечером в воскресенье, 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
В ведомстве уточняют, что неустановленный водитель на иномарке не справился с управлением, съехал с дороги и въехал в кустарник.
В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир Toyota. Ему оказали медицинскую помощь в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи", не госпитализирован. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
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