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Житель Барнаула приговорен к 12,5 годам лишения свободы за убийство 53-летней сожительницы — мужчина забил ее кочергой, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Алтай.
Преступление было совершено 18 декабря прошлого года в селе Турата Усть-Канского района Республики Алтай. Ранее неоднократно судимый барнаулец решил убить женщину. Находясь в ее доме, он взял кочергу и нанес множество ударов по различным частям тела потерпевшей.
Затем злоумышленник лег спать, а утром переложил тело на кровать, избавился от орудия преступления и скрылся с места происшествия.
Неделю он скрывался от правоохранителей, но затем был задержан и заключен под стражу.
Наказание мужчина будет отбывать в колонии особого режима.
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