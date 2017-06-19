Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова будет выплачивать дополнительные стипендии студентам – победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году. Сумма стипендии составит 25 000 рублей в месяц.
При этом студентам, в том числе иностранным гражданам, получившим по окончании школы или учреждения среднего профессионального образования аттестат с отличием, в осеннем семестре первого курса будет выплачиваться стипендия в размере 8 000 рублей в месяц.
Как добавляют в приемной комиссии технического вуза, всем студентам, зачисленным на первый курс АлтГТУ на бюджетные места, в осеннем семестре выплачивается государственная академическая стипендия в размере 2 070 рублей в месяц. А первокурсникам факультета специальных технологий в осеннем семестре выплачивается 3 726 рублей в месяц.
В дальнейшем государственная академическая стипендия назначается по результатам сессии только тем студентам, которые обучаются на "хорошо" и "отлично". Причем все студенты, достойные получать стипендию, ранжируются согласно успеваемости в порядке уменьшения рейтинга.
19 июня в Алтайском государственном техническом университете стартует приемная кампания. В этом году АлтГТУ им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1937 бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.
Приоритетными являются технические направления подготовки (специальности). Так, направления подготовки строительно-технологического, энергетического факультетов, факультетов специальных и информационных технологий, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии получили наибольшее количество бюджетных мест.
Прием документов при поступлении на бюджетные места на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля, на заочную – до 19 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 19 августа, заочной формы – до 15 сентября.
Вся необходимая информация о приемной кампании в АлтГТУ опубликована в разделе "Поступающим" на сайте.
Телефон приемной комиссии АлтГТУ: (3852) 29-07-29.
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