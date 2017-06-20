Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова объявляет набор школьников 5−10 классов в центр детского научного и технического творчества "Наследники Ползунова". Обучение в центре проводится бесплатно. Проект поддерживает Благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
"Обучение в центре – это поддержка и развитие школьников, интересующихся математикой, физикой, химией, инженерным творчеством, вовлечение их в исследовательскую деятельность, – говорит Николай Белоусов, декан факультета довузовской подготовки АлтГТУ. – Формирование групп будет проходить согласно возрастным программам. Занятия начнутся с сентября. Для иногородних школьников мы планируем организовать занятия по воскресеньям".
Отбор учащихся осуществляется на основании правил приёма. Для того чтобы поступить в центр, необходимо в срок до 20 августа подать заявление о приёме и пакет документов для зачисления.
Подробная информация по тел.: 29−07−37, 8-902−998−96−88. Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ауд. 312 пищевого корпуса (вход со стороны ул. Кирова).
В Алтайском государственном техническом университете для учащихся 8-11 классов также организована физико-техническая школа и центр занимательных наук, в котором обучаются школьники младших классов.
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