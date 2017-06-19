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Подробности смертельной аварии, случившейся накануне вечером под Барнаулом, сообщили в ГИБДД.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевой Госавтоинспекции, ДТП произошло 18 июня в Первомайском районе на 217-м километре Чуйского тракта. Известно, что водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry.
Затем произошло столкновение с автомобилем Toyota Harrier.
Водитель Jeep Grand Cherokee скончался до приезда "скорой помощи". Двое пассажиров этого автомобиля были госпитализированы.
Также были госпитализированы пассажирки автомобилей Toyota Camry и Toyota Harrier. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
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