Дороги частного сектора грейдируют в Центральном районе Барнаула после обращения местных жителей, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как уточняют в ведомстве, дороги выровняли в микрорайоне Затон по улицам Бобровская, Лоцманская, Проточная и Сенная. Прогрейдировали Затонскую, Кольцову, Матросскую, Пароходную улицы, переулки Кольцова и Рыбацкий. Кроме этого, после просьб населения освободили проезд по улице Матросской, где некоторые затонцы складировали землю и мусор.
До этого работы по выравниванию дороги провели на территории Лебяжинской сельской администрации — в поселках Ягодный и Центральный.
Комментарии