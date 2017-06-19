Вице-премьер правительства России Виталий Мутко ответил шуткой на вопрос, претендует ли Ульяновская область на прием спортсменов на ЧМ по футболу, который пройдет в следующем году. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других. Ну, а вы начинайте. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете — команды сами ориентируются", — ответил чиновник.
Напомним, в Нидерландах легализованы производные от конопли. Речь идет о марихуане и гашише. Их употребление не является преступлением.
Комментарии
Когда Вы говорите, такое впечатление, что Вы бредите. Эт ому товарищу вообще бы рот на замке держать. Ни чувства юмора ни знаний.