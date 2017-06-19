Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Власти Барнаула готовы заплатить из бюджета краевой столицы более 76 миллионов рублей за ремонт семи улиц.
Соответствующий тендер объявлен на сайте Госзакупок. В материалах сказано, что за эту сумму планируется отремонтировать следующие транспортные магистрали:
- улица Балтийская от ул. Попова до Малахова;
- улица Веры Кащеевой от Попова до Кавалерийской;
- улица Германа Титова от Малахова до 5-й Западной;
- улица Георгия Исакова от Матросова до Телефонной;
- улица Энтузиастов от Солнечной Поляны до Хлеборобной;
- улица 1-я Западная от Петра Сухова до улицы Титова;
- улица Власихинская от здания №59г/17 до шоссе Ленточный Бор.
Аукцион состоится 23 июня. Ремонт подрядчик должен выполнить до 30 сентября текущего года.
Комментарии
А Южный тракт почему бросили делать? Так дружно начали, сняли асфальт, новый на одну сторону накатали и то, не полностью, а вторая так и стоит ободранная. Опять показуху для кого то организовывали?
сделали часть Исакова в районе северо-западной. Пока ровно ))) но таким тонким слоем положили.... к весне опять в ямах будет
А Советской Армии???? содрали и бросили. Уже больше месяца никакого шевеления там. На этом все что ли?
ул. Матросова уже месяц в одной поре, не видать работничков, Похоже финансы где-то застряли.