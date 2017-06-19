Фото: youtube.com
Видео с места смертельной аварии, произошедшей вечером 18 июня на Чуйском тракте в Первомайском районе Алтайского края, появилось в сети.
На кадрах видно, как один из трех автомобилей, ставший участником ДТП, горит в кювете.
По официальным данным ГИБДД, авария случилась в 23:00 на 217-м километре Чуйского тракта. Участниками ДТП стали автомобили Jeep Grand Cherokee, Toyota Camry, Toyota Harrier.
Водитель Jeep Grand Cherokee скончался на месте ЧП. Двое пассажиров этого автомобиля были госпитализированы, также в больницы доставили пассажирок машин Toyota Camry и Toyota Harrier.
Комментарии
отдохнул народ...
Очень жаль