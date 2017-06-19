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Непрофессиональные актеры покажут барнаульской публике спектакль "Чайка"

, ИА "Амител"
Первая театральная студия готовит летнюю премьеру - спектакль "Чайка" по мотивам пьесы Антона Чехова

Первая театральная студия, которая уже известна барнаульцам своими спектаклями "Ведунья", "Девушка отошла от изгороди и...", покажет постановку "Чайка" по мотивам пьесы Антона Чехова.

Режиссером стала руководитель студии и артистка театра драмы Анастасия Кузнецова. Презентация ее работы состоится 24 и 25 июня в 18:00 в Гранд-Паб ЛД (Пушкина, 11). Напомним, что в студии занимаются непрофессиональные актеры, среди которых бухгалтеры, менеджеры, медработники, рекламщики, повара и многие другие.  

Количество мест ограничено, поэтому забронировать их стоит по телефонам: +7 (913) 368-67-23 и +7 (983) 609-08-91.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.06.2017 12:23
- гость -

"по мотивам пьесы Антона Чехова" Я уж думал по мотивам расследования Навального

0  0
19.06.2017 12:25
- гость -

К тебе по ночам во сне навальный не является?

0  0
19.06.2017 12:32
- гость -

сапожники начали печь пироги

0  0
19.06.2017 12:42
- гость -

Есть мнение,что народный театр скоро вытеснит театр профессиональный.И это правильно.Актёр должен работать,а не болтаться целыми днями в театре.

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