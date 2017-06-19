Первая театральная студия, которая уже известна барнаульцам своими спектаклями "Ведунья", "Девушка отошла от изгороди и...", покажет постановку "Чайка" по мотивам пьесы Антона Чехова.
Режиссером стала руководитель студии и артистка театра драмы Анастасия Кузнецова. Презентация ее работы состоится 24 и 25 июня в 18:00 в Гранд-Паб ЛД (Пушкина, 11). Напомним, что в студии занимаются непрофессиональные актеры, среди которых бухгалтеры, менеджеры, медработники, рекламщики, повара и многие другие.
Количество мест ограничено, поэтому забронировать их стоит по телефонам: +7 (913) 368-67-23 и +7 (983) 609-08-91.
Комментарии
"по мотивам пьесы Антона Чехова" Я уж думал по мотивам расследования Навального
К тебе по ночам во сне навальный не является?
сапожники начали печь пироги
Есть мнение,что народный театр скоро вытеснит театр профессиональный.И это правильно.Актёр должен работать,а не болтаться целыми днями в театре.