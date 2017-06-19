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Генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич заявил о готовности вложить около 250 миллионов рублей в восстановление аэропорта в городе Бийске. Об этом он заявил во время специального совещания по развитию малой авиации, прошедшего под руководством сибирского полпреда Сергея Меняйло в субботу, 17 июня, на базе "Белокуриха-авиа".

"На сегодняшний день мы готовы инвестировать в восстановление аэропорта Бийска, для этого акционер готов вложить в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, если будет восстановлена взлётно-посадочная полоса", — заявил директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

Инвестор предусматривает строительство терминала площадью около двух тысяч квадратных метров и готов вложить в развитие аэропорта Бийска 250 миллионов рублей.

"Если Александр Богданович Карлин скажет, что будет построена полоса, которая будет способна принимать самолёты гражданские, ну, как раньше, 3-го класса, мы готовы построить терминал в Бийске порядка 2000 квадратных метров. Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности и комфорта", — добавил Евгений Янкилевич.

Отметим, что аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

В прошлом году в интервью губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался о необходимости возобновления работы аэропорта в Бийске.

"Я считаю, что просто жизненно необходим аэропорт в Бийске. Мы всячески туда привлекаем инвесторов, но, к сожалению, пока безрезультатно. А этот аэропорт дал бы дополнительную мощность, стимул для развития всего юго-востока края", – подчеркнул губернатор.