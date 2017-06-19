Понедельник, 19 Июнь, 13:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,74
€ 64,46
Brent
$ 51,5
31°
Обь
319см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рождественские чтения-2017 Дорожный ремонт – 2017 Купальный сезон-2017
Новости

Собственник "Толмачево" вложит 250 миллионов в развитие аэропорта в Бийске

, ИА "Амител"
Об этом заявил генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич

Фото: "Алтай-онлайн"

Генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич заявил о готовности вложить около 250 миллионов рублей в восстановление аэропорта в городе Бийске. Об этом он заявил во время специального совещания по развитию малой авиации, прошедшего под руководством сибирского полпреда Сергея Меняйло в субботу, 17 июня, на базе "Белокуриха-авиа".

"На сегодняшний день мы готовы инвестировать в восстановление аэропорта Бийска, для этого акционер готов вложить в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, если будет восстановлена взлётно-посадочная полоса", — заявил директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

Инвестор предусматривает строительство терминала площадью около двух тысяч квадратных метров и готов вложить в развитие аэропорта Бийска 250 миллионов рублей.

"Если Александр Богданович Карлин скажет, что будет построена полоса, которая будет способна принимать самолёты гражданские, ну, как раньше, 3-го класса, мы готовы построить терминал в Бийске порядка 2000 квадратных метров. Он будет соответствовать всем требованиям авиационной безопасности и комфорта", — добавил Евгений Янкилевич.

Отметим, что аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

В прошлом году в интервью губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался о необходимости возобновления работы аэропорта в Бийске.

"Я считаю, что просто жизненно необходим аэропорт в Бийске. Мы всячески туда привлекаем инвесторов, но, к сожалению, пока безрезультатно. А этот аэропорт дал бы дополнительную мощность, стимул для развития всего юго-востока края", – подчеркнул губернатор.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.06.2017 12:20
медведь-шатун

Ломать не строить, коммуникации резали и ломали дружно, организованно, от РЛС даже фундамента не осталось, молодцом, а теперь мильоны на восстановление из бюджета - БРАВО РАСПИЛЬЩИКАМ......

0  0
19.06.2017 12:27
- гость -

А кто у Нас собственник Внуково- недавно испечонный дед- не?

0  0
19.06.2017 12:37
Kimi

Ну хорошо бы конечно. Только кто и откуда шибко туда летать начнет? Всем интересен ГА, и поскольку там с Аэропортом все в порядке уже, то Бийский врядли кому-то шибко нужен. Ну я имею ввиду пассажирские рейсы.

0  0
19.06.2017 13:12
- гость -

Давайте, давайте, побольше аэропортов! Барнаул, Горный, Белокуриха, Бийск. Дайте людям побольше путей покинуть это болото.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
13:31
Алтайский край займется телемедициной не с нуля — депутат Елыкомов 1
13:26
Россиянам советуют не ездить в Мьянму из-за вспышки лихорадки Денге 1
13:13
Дороги Алтая спасают от жары: в регионе ограничат движение большегрузов 0
13:04
Россияне из-за холодной весны начали больше отдыхать в Средней Азии 0
12:49
Звезды театра и кино выступили на вечере памяти Рождественского. Фото 0
12:37
Дворец пушнины для меховых аукционов построят в Иркутске 0
12:29
Житель Алтайского края угнал трактор "Беларус" на глазах у сторожа. Фото 0
12:23
Более двух тысяч человек побывали на открытии пляжа на острове Помазкин 0
12:17
Непрофессиональные актеры покажут барнаульской публике спектакль "Чайка" 4
12:16
Барнаульцы проникли в здание рынка и похитили из него одежду. Фото 0
12:07
Собственник "Толмачево" вложит 250 миллионов в развитие аэропорта в Бийске 4
12:00
АлтГТУ будет выплачивать повышенные стипендии призерам олимпиад 0
11:52
Главу Счетной палаты Алтайского края назначат на следующей неделе 0
11:43
Где в Алтайском крае можно искупаться: список открытых пляжей 0
11:32
Улицы частного сектора грейдируют в Барнауле. Фото 3
11:21
Видео с места чудовищной аварии под Барнаулом 9
11:14
Виталий Мутко предложил привезти "марихуанки" голландским футболистам 2
11:03
Семь дорог в Барнауле отремонтируют за 76 миллионов рублей 9
10:50
Пожар в кювете: подробности смертельного ДТП под Барнаулом 2
10:41
Барнаулец получил 12,5 лет колонии за убийство сожительницы кочергой 0
10:34
Водитель Toyota врезался в кустарник в Барнауле, есть пострадавший 2
10:22
Сергей Шубенков стал вторым на очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 13
10:13
Загоревшийся автомобиль в Новоалтайске тушили шесть человек 0
10:05
Около 3700 алтайских школьников 19 июня сдают ЕГЭ по химии и истории 0
09:50
Новое землетрясение произошло в Горном Алтае 1
09:40
График отключения горячей воды в Барнауле по контуру ТЭЦ-2. Инфографика 24
09:34
Девушка-подросток получила травмы во время селфи в Благовещенске 0
09:30
Топ-10 самых популярных книг у барнаульцев от магазина "Читай-город" 7
09:22
Платежи за свет: проверяйте состояние счета. Инфографика 0
09:15
Медведь напал на отдыхавшего на природе мужчину на Камчатке 0
09:04
Таксист в Барнауле потерял сознание во время движения — очевидцы 1
09:00
Стать тренером просто: "Сафари" проводит обучение от профессионалов 0
08:50
Вылет некоторых самолетов задержали в Пулково из-за отправления Медведева 4
08:37
Автомобиль загорелся в гараже в Барнауле 0
08:33
За мечтой или за зарплатой: как барнаульцы выбирают "свою" профессию 4
08:15
Фургон въехал в толпу людей в Лондоне 1
07:52
Стоп-кадр. Тысячелетие без горячей воды объявляется открытым 0
07:35
Идти на работу по специальности надо сразу после окончания вуза — Карлин 25
07:22
Горячую воду почти на месяц отключают в Барнауле 3
07:03
Квартиру с кабинетом на лоджии продают в Барнауле за 12,6 млн рублей. Фото 11
06:51
Как модно проводить выпускные балы и что выбирают барнаульские школьники 0
06:34
Относитесь к ребенку как к будущему президенту – барнаульский психолог 13
06:23
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 32
06:01
Барнаульский ТРЦ "Галактика" 19 июня возобновляет свою работу 4
05:08
Новая неделя в Алтайском крае начнется с жары до +39 градусов, гроз и града 1
23:17
Концерт рэпера Басты отменили в Одессе из-за угроз радикалов 1
22:16
Более 700 военных госпитализировали в Турции с пищевым отравлением 0
21:29
Путин назначил нового начальника ГИБДД 0
20:25
"Человек-паук" попытался залезть на 70-этажную высотку в Москве 0
19:59
180 кубов мусора вывезли со стадиона после матча Россия - Новая Зеландия 1
19:28
Шесть человек задержали на ЛГБТ-марше в Киеве 1
18:59
Владимир Путин поделился впечатлениями от "прямой линии" 1
18:29
Дожди придут на смену аномальной жаре в Алтайском крае 1
17:58
Очевидцы: ФСБ и полиция оцепили АЗС в Барнауле из-за подозрительного пакета 1
17:27
Внедорожник протаранил толпу во Львове. Есть жертвы 0
16:59
Очевидцы сообщили о "дожде" в барнаульском супермаркете "Ашан" 11
16:28
Судья боя Ковалева и Уорда признал свою ошибку 2
15:58
Президент Коста-Рики проглотил осу во время общения с журналистами. Видео 0
15:31
Сергей Дугин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником 0
14:59
Троих подозреваемых в убийстве российского школьника задержали в США 0
14:29
Автомобиль разорвало пополам после ДТП на алтайской трассе. Фото 9
13:59
СМИ: американская певица Бейонсе родила двойню 1
13:29
Российский боксер Ковалев проиграл реванш Уорду 0
12:55
Тело утонувшего мужчины нашли в Оби под Новосибирском 0
12:29
Нигерийская легкоатлетка потеряла парик во время прыжка. Видео 1
12:05
Все на пляж! Показываем, как барнаульцы спасаются от аномальной жары 4
11:40
Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля? 32
11:26
Мошенник украл у жительницы Алтайского края с карты 14 тысяч рублей 0
10:58
Попавший в ДТП в Барнауле автомобиль перевернулся 10 раз - очевидцы 7
10:29
Тела пропавших моряков нашли в затопленной части эсминца ВМС США 0
09:27
Глава МИД Украины заявил, что НАТО есть чему поучиться у Киева 4
08:58
Три человека погибли в результате теракта в колумбийской Боготе 0
08:31
Уголовное дело об экспорте угля из Донбасса завели на Украине 0
07:43
Торговые центры, кафе и велосипеды: как отдыхает молодежь в Барнауле 0
07:34
"У меня происходит внутренняя перезагрузка" - Тимур Батрутдинов о возрасте 3
07:03
Квартиру с дубовыми дверями и ремонтом "Хай-Тек" продают в Барнауле. Фото 13
06:32
Грозы обрушатся на переживающий аномальную жару Алтайский край 0
06:01
Белокуриха может стать туристическим авиаузлом. Фото 10
23:14
Актер из "Гарри Поттера" скончался на 102-м году жизни 0
22:15
Порошенко отменил "закон Савченко" 0
21:13
Новосибирские спасатели вытащили 12-летнего мальчика, тонущего в котловане 0
20:27
Пробный авиарейс Томск-Новосибирск-Белокуриха прибыл в город-курорт 0
19:58
Жительница США бросила четырехлетнюю дочь и ушла по магазинам 1
19:29
Как прошло официальное открытие городского пляжа в Барнауле. Фото 1
18:58
34 пожарных тушили частный дом в Барнауле. Фото 0
18:27
Жителей Алтайского края 18 июня ждет 40-градусная жара и грозы 0
17:58
Неизвестные во Львове попытались поджечь два российских банка 0
17:32
Жительница Новосибирска бросилась под эвакуатор, чтобы помочь свекрови 0
16:45
Медведев поручил создать в Баренцевом море четыре искусственных острова 7
16:30
Кот Ахилл предсказал РФ победу в первом матче Кубка Конфедераций 2
15:58
Путин: США никогда не раскроют настоящую информацию о крушении MH-17 2
15:28
Новосибирский студент попал в реанимацию, потеряв сознание на экзамене 0
14:58
Депутат Госдумы Олег Грищенко умер на 51-м году жизни 2
14:28
Ремонт рельсов привел к пробке в Барнауле - очевидцы 1
13:58
Городской пляж начал свою работу в Барнауле 3
13:41
Как Максим Аверин читал стихи и дарил розы на вечере памяти Рождественского 0
13:28
NASA сообщило об изменении цвета Черного моря 0
12:53
Девятилетний велосипедист погиб под колесами машины в Новосибирской области 1
12:27
Автомобиль слетел в кювет после ДТП в Барнауле. Фото с места аварии 2
11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти Кэрри Фишер 1
11:29
Московский таксист взял с журналиста из Чили 50 тысяч рублей за поездку 4
11:00
Компания Tele2 обновила корпоративные тарифы в Алтайском крае 0
10:57
Режиссер фильма "Рокки" скончался в Лос-Анджелесе 0
10:28
Житель алтайского села украл компьютер из здания сельсовета 2
09:58
Военный корабль США столкнулся с торговым судном у берегов Японии 6
09:24
56 детей заболели в детском оздоровительном лагере под Новосибирском 2
08:58
Финансовую декларацию Трампа за 2016 год опубликовали в США 0
08:28
СМИ: соцсеть "ВКонтакте" закрыла свой офис в Киеве 0
07:46
Банки тайком переводят клиентов в негосударственные пенсионные фонды 8
07:24
Федерация фристайла планирует открыть горнолыжную трассу в Алтайском крае 0
07:03
Дизайнерскую квартиру с теплыми полами продают в Барнауле за 7 млн руб. 4
06:44
Нового главу выбрали в Ключевском районе Алтайского края 1
06:34
На пляж или в поход? Самые интересные мероприятия этих выходных в Барнауле 1
06:23
Производство полезного чая с "гормоном счастья" начали в Алтайском крае 10
06:01
"Всего полмиллиарда и имя увековечено": алтайский губернатор о миллиардерах 23
05:06
Жара +36 градусов ожидается в Алтайском крае 17 июня 1
03:01
Воры в Карачаево-Черкесии пытались увезти корову на ВАЗ-2114. Видео 3
02:24
Штрафы в России за разбавленный бензин могут возрасти в 100 раз 2
01:47
МВД ответило на обвинения Мизулиной по поводу "пьяного" мальчика 4
00:49
Часть американцев считает, что шоколадное молоко дают коричневые коровы 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.