Сотрудники барнаульской полиции задержали двух мужчин, которых подозревают во взломе здания рынка и хищении оттуда одежды. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что ночью злоумышленники, разбив окно, проникли в здание рынка, там взломали деревянный ящик с товаром и похитили из него одежду.
Полиции уже удалось поймать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Одному из них 29 лет, другому 34 года. Сумку с похищенными вещами нашли в кустах, растущих рядом с рынком. Другую часть похищенного нашли дома у одного из подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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