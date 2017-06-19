Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Жара под 40 градусов, установившаяся в Алтайском крае, как никогда делает актуальным вопрос о том, где безопасно можно искупаться.
По информации ГУ МЧС по региону, к 19 июня в крае к эксплуатации допустили 40 пляжей. Среди них:
- Змеиногорский район, село Саввушка, озеро Колыванское (7 пляжей);
- город Яровое, озеро Большое Яровое, пляж Причал-42;
- город Яровое, озеро Большое Яровое, пляж Причал-55;
- город Яровое, озеро Большое Яровое, пляж Причал-42;
- Волчихинский район, село Бор-Форпост, озеро Бычье;
- Первомайский район, поселок Солнечный, искусственный водоем;
- Егорьевский район, село Шубинка, озеро Горькое;
- Тюменцевский район, село Тюменцево, озеро Разлив;
- Алтайский район, Урочище Талдушка, район горы Красный камень, искусственный наливной водоём;
- Бийский район, село Стан-Бехтемир, протока реки Бия;
- Кулундинский район, село Новопетровка, озеро Шекулдук;
- Ключевской район, село Ключи, искусственный водоем;
- Бийский район, поселок Чуйский, искусственный водоем;
- Хабарский район, село Топольное, озеро Топольное;
- Егорьевский район, село Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное (3 пляжа);
- Бурлинский район, село Старопесчаное, озеро Песчаное (2 пляжа);
- Алтайский район, поселок Катунь, озеро Ая (2 пляжа);
- Курьинский район, село 8 Марта, озеро Белое;
- Баевский район, село Баево, озеро Лена;
- Завьяловский район, село Светлое, озеро Солёное;
- Завьяловский район, село Светлое, озеро Кормовище;
- Завьяловский район, село Светлое, озеро Горичка;
- Егорьевский район, село Новоегорьевское, озеро Горькое-Перешеечное (2 пляжа);
- Бийский район, село Усть-Катунь, искусственный водоём "Катунский острог";
- город Барнаул, река Обь, залив в районе острова Помазкин, пляж "Городской";
- Павловский район, село Павловск, пруд Касмалинский;
- Алтайский район, поселок Катунь, озеро Ая, пляж "Дикий Берег";
- Алтайский район, село Алтайское, искусственный наливной водоем, парк "Холмогорье", Пляж-2;
- Алтайский район, село Алтайское, искусственный наливной водоем, парк "Холмогорье", Пляж-1.
В спасательном ведомстве подчеркивают, что купаться следует исключительно в тех местах, которые проверены специалистами ГИМС.
Напомним и то, что всего в этом сезоне в Алтайском крае планируется открыть 67 мест для массового купания.
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