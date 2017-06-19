Депутаты Алтайского краевого Заксобрания назначат председателя Счетной палаты региона на сессии 29 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат АКЗС фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.
"Только что на оперативном совещании у председателя АКЗС было объявлено, что на предстоящей сессии краевого парламента наконец-то ожидается рассмотрение вопроса о назначении председателя Счётной палаты АК, должность которого была вакантна уже несколько лет. Правда, на мою просьбу озвучить фамилию претендента председатель АКЗС сказал, что кандидатура проходит последние согласования и будет представлена на следующей неделе", — сообщил депутат.
Также, по его словам, будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности заместителя председателя СП Татьяны Киреевой "в связи с истечением срока полномочий". Именно она последние четыре года, пока кресло главы палаты пустовало, представляла палату.
"Очень жаль, так как Татьяна Петровна — не просто большой профессионал, но и очень отзывчивый и добрый человек, с которым фракция всегда выстраивала конструктивные отношения", — добавил Молотов.
В 2013 году от должности главы СП была освобождена Надежда Юдакова. С того времени официально место председателя было свободно.
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