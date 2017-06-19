Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в угоне трактора "Беларус" в Хабарском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что трактор угнали ночью с охраняемой территории одной из сельскохозяйственных организаций села Мичуринское. Пропажу обнаружили только утром. Любопытно, что сторож видел, как трактор выезжал с территории, но не придал этому значения.
Утром трактор удалось найти в лесу в полутора километрах от населенного пункта. Чуть позже был задержан подозреваемый. Им оказался 33-летний мужчина, который ранее работал в этой организации. Свою вину он признал. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии