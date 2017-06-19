Лето в Алтайском крае в самом разгаре. Столбик термометра ползет все выше, и даже асфальт под ногами начинает "плавиться". Поэтому барнаульцы на прошедших выходных массово устремились на открытые бассейны и пляжи. Только на открытии городского пляжа на острове Помазкин побывало более двух тысяч горожан. Среди них был и корреспондент Amic.ru.

Поток людей не заканчивался до самого вечера. Отдыхающим, которые приехали на пляж на личном транспорте, с трудом нашли место для парковки. На данный момент тут оборудовали только 300 парковочных мест.

На берегу, как говорится, яблоку некуда было упасть. Для отдыхающих работали диджеи. Безопасность на воде обеспечивали спасатели, которые контролировали ситуацию с вышек.

Были организованы мини-бары с прохладительными коктейлями, осуществлялась продажа мороженого.

Гости, которые пришли на открытие большой компанией, могли арендовать беседки, которые вмещают до 12 человек. Стоимость на целый день – 2000 руб., на час – 300 руб. Также в прокате есть шезлонги. Стоимость аренды на день – 100 руб.

На пляже есть две волейбольные площадки, биотуалеты, фонтанчики с питьевой водой, душевые. Работает медпункт. В скором времени тут установят девятиметровую горку. В течение всего пляжного сезона будут организованы различные мероприятия.

Если вам не удалось побывать на открытии, не переживайте, теперь вы можете побывать на пляже острова Помазкин в любое время и вдоволь накупаться, загореть и просто отдохнуть после тяжелого трудового дня.

Кстати, на пляж можно доехать на автобусе. "Газель" №101 начинает движение от площади Баварина до парковки городского пляжа. Поездка стоит 20 рублей в одну сторону.

Юлия Пушкина