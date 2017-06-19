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Дворец пушнины для проведения меховых аукционов собираются построить в Иркутске частные инвесторы, передает ТАСС со ссылкой на регионального министра экономического развития Евгения Орачевского.
Перспективный годовой оборот дворца пушнины, который будет достигнут к 2020 году, оценивают в 1,8 миллиарда рублей. По сути, реализация проекта уже началась.
"Состоялся первый аукцион, и вся партия соболя была успешно продана. Создание аукционного дома — частная инициатива, ее реализует наша, иркутская компания", — рассказал областной министр.
Название компании-инвестора он не раскрыл. Что же касается деталей проекта, то запланированная площадь дворца составит около 10 тысяч квадратных метров. Здесь будут размещены зал торгов, офисы, склады, а также ателье по выделке мехов.
Стоимость проекта – порядка 300 миллионов рублей. Помимо средств местной иркутской компании, для создания дворца предполагается привлечь инвесторов из Китая.
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