Россияне стали отдавать предпочтение отдыху в странах Средней Азии, отмечают аналитики агентства "Турстат". Впервые в рейтинг популярных стран для отдыха вошел Таджикистан. Отметим, что список состоит из 50 стран, пишет "Лайф".
Эксперты связывают интерес российских туристов к азиатским странам с плохой весной. Дождливая погода и холод "погнали" в тёплые края даже тех туристов, которые изначально планировали отдохнуть дома.
На 20% вырос спрос на туры выходного дня. Самыми популярными оказались направления в страны, где не нужны визы.
33-е место в рейтинге заняла Киргизия, а 41-е – Таджикистан, который вообще редко учитывался в туристических рейтингах.
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