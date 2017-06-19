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Ограничение на движение большегрузов по дорогам Алтайского края вводят с 20 июня в условиях аномальной жары — фуры при столь высоких температурах могут существенно повредить асфальтовое покрытие.
Напомним, что приказ об ограничении движения ранее подписали в региональном минстройтрансе. В ведомстве уточнили, что такая мера является традиционной и действует в период с 20 июня по 31 августа.
Большегрузному транспорту запрещается передвигаться по дорогам регионального и межмуниципального значения в случае, если температура воздуха составляет более +32 градусов. Отметим, что в настоящее время в крае наблюдается аномальная жара.
"Движение тяжеловесных транспортных средств, имеющих специальные разрешения, по автомобильным дорогам будет возможно только с 22 до 10 часов. Разрешение на транспортировку тяжеловесных грузов перевозчикам выдает Алтайавтодор", — пояснили в краевом министерстве.
При этом временное ограничение затрагивает не весь большегрузный транспорт. В частности, оно не коснется пассажирских перевозок автобусами, перевозок грузов, необходимых при ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортировки дорожно-строительной техники и материалов, применяемых в ремонтных работах.
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