Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Денге в Мьянме и советует отложить поездки туда, сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что местные власти пытаются держать ситуацию на контроле и проводят меры по сдерживанию болезни.
Тем не менее с начала 2017 года в Мьянме было официально зарегистрировано почти 1500 случаев заболевания лихорадкой Денге. Известно о восьми погибших от этой болезни. Это крупнейшая вспышка за последние семь лет.
Лихорадка Денге — (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки Денге развивается геморрагический синдром. Встречается лихорадка Денге преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 миллионов человек.
Комментарии
А много Россиян знает где это???