В законе о телемедицине пока много "белых пятен", но его принятие просто необходимо. Такое мнение высказал на встрече с журналистами депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Валерий Елыкомов.
Закон о телемедицине был принят пока только в первом чтении на заседании Госдумы 15 июня. Он предполагает два важных направления: создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и предоставление медуслуг по сети Интернет (особенно важно для сельских жителей).
Это, например, выписка электронных рецептов, электронный медицинский документооборот – как внутри одного учреждения, так и между всеми, создание реестров больных по некоторым заболеваниям (например, ВИЧ, онкология) и так далее.
Валерий Елыкомов — сторонник этого закона. Он отмечает, что пока многое в нем прописано неоднозначно, есть вопросы без ответов, но такое усовершенствование современной медицине необходимо.
И не только врачам, которые будут иметь о пациенте больше информации, но и пациентам, которым будет проще получать услуги за счет снятия необходимости повторных исследований.
"Представьте, приезжает машина скорой помощи на вызов. Конечно, у больного карточки нет, она в поликлинике, для прибывших врачей его анамнез — как чистый лист. А ведь у медика есть время, пока скорая едет на место, чтобы просмотреть данные о больном в базе и прибыть на место уже с более полной информацией", — привел пример депутат.
Закон должен заработать с 1 января 2018 года. Вводить новшества будут поэтапно, отметил Елыкомов. Сразу и дорого, и технически сложно, и регионы с разным уровнем готовности.
Так, в Алтайском крае уже действует электронная запись на прием к некоторым врачам, работает система электронных больничных, есть электронный регистр больных сахарным диабетом, ишемической болезнью и некоторых других.
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В Краевой клинической больнице, например, ведутся электронные карты и истории болезни. Но даже в этом современном учреждении не хватает мощности для хранения всей электронной информации.
Кстати, с 2019 года в аптеках начнут принимать электронные рецепты.
В законе есть несколько важных моментов, которые пока не согласованы окончательно. Вот только некоторые из них:
- Кто будет нести ответственность за сохранность данных пациентов? Ведь надо понимать, что вся информация должна быть надежно защищена.
- Для получения телемедицинских услуг пациент должен иметь электронную подпись. Стоит такая около двух тысяч рублей, что недешево для многих жителей страны.
- Предполагается, что у больного будет личный кабинет. Однако пока непонятно, как именно будет происходить идентификация пользователя. Обсуждается даже вариант со сканированием отпечатка пальца.
- Как перевести на новую систему все медучреждения? В том же Алтайском крае половина населения — жители сельских территорий. По информации члена Общественного совета при Минздраве РФ Владимира Гурдуса, сегодня менее 15% российских врачей готовы осуществлять телемедицинские консультации ежедневно.
Примерная сумма, которая пока фигурирует в обсуждениях, — 2,5 млрд рублей. Сколько, например, требуется Алтайскому краю на полный переход, Валерий Елыкомов не сказал.
"Я считаю, что первым этапом должно стать создание архива рентген-изображения с доступом к этой информации центральных районных больниц", — отметил он.
Второе чтение может состояться уже в следующем месяце.
Комментарии
Лобби пошло
При существующих объёмах финансирования здравоохранения, всё телемедицина останется на бумаге, а это обычная пиар болтовня, рассейского госдумаря
При существующих объёмах финансирования здравоохранения, всё телемедицина останется на бумаге, а это обычная пиар болтовня, рассейского госдумаря
предоставление медуслуг по сети Интернет
недавно, несколько лет назад, зло шутили про лечение по интернету, а вот уже и пришло.
Электронные мед.карты уже давно пора сделать. На этом и ограничиться. Кстати в Казахстане уже сделали. А телемедициной Кашпировский должен заниматься, а не государство.
А как повысится после удаленных диагнозов и рецептов наше качество жизни – глядишь, и Минздрав можно будет распускать – все проблемы решим, не выходя из дома, а врачи из своих квартир нас вылечат по мобильнику, ну или там через чипы.
В конце января этого года от Reuters из нескольких источников поступила информация о строительстве на территории ЦКБ Управделами Президента в Москве нового корпуса для чиновников высшего ранга стоимостью 2,9 млрд. рублей (без учета расходов на оборудование). «Проект строительства клинико-поликлинического отделения, с которым удалось ознакомиться Reuters, предусматривает стационар с палатами категории VIP, конференц-зал на 50 человек, бассейн, помещение для консилиума, столовые для пациентов и персонала и подземную парковку. На одном из этажей здания планируется построить две палаты площадью чуть меньше 200 кв. м каждая», – сообщает издание. Пресс-секретарь Управделами президента Елена Крылова подтвердила планы возведения КПО, пояснив: «Строительство нового корпуса планируется для оказания медицинской помощи пациентам, обеспечение обслуживания которых возложено на УДП». Помимо президента и премьера в эту категорию входят члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и еще свыше тысячи чиновников.
Похоже, телемедицина этим гражданам как-то не поперла…
Пока едро думает, народ активно пользуется. Заболело что-нибудь, заглянул в интернет, сам себе диагноз поставил, сам лечение назначил. Негде хранить информацию о пациентах, но на выполнение закона Яровой мощности будут искать.
закона Яровой
Эта кремлёвская жрица из Макеевки ещё даст всем проср..я!)
Верните чумака с кашпировским
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами.
Мечты Манилова воплощают Медведевы, Сечины, Якунины и т.п. ... пока на своих усадьбах.