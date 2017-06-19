В законе о телемедицине пока много "белых пятен", но его принятие просто необходимо. Такое мнение высказал на встрече с журналистами депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Валерий Елыкомов.

Закон о телемедицине был принят пока только в первом чтении на заседании Госдумы 15 июня. Он предполагает два важных направления: создание единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и предоставление медуслуг по сети Интернет (особенно важно для сельских жителей).

Это, например, выписка электронных рецептов, электронный медицинский документооборот – как внутри одного учреждения, так и между всеми, создание реестров больных по некоторым заболеваниям (например, ВИЧ, онкология) и так далее.

Валерий Елыкомов — сторонник этого закона. Он отмечает, что пока многое в нем прописано неоднозначно, есть вопросы без ответов, но такое усовершенствование современной медицине необходимо.

И не только врачам, которые будут иметь о пациенте больше информации, но и пациентам, которым будет проще получать услуги за счет снятия необходимости повторных исследований.

"Представьте, приезжает машина скорой помощи на вызов. Конечно, у больного карточки нет, она в поликлинике, для прибывших врачей его анамнез — как чистый лист. А ведь у медика есть время, пока скорая едет на место, чтобы просмотреть данные о больном в базе и прибыть на место уже с более полной информацией", — привел пример депутат.

Закон должен заработать с 1 января 2018 года. Вводить новшества будут поэтапно, отметил Елыкомов. Сразу и дорого, и технически сложно, и регионы с разным уровнем готовности.

Так, в Алтайском крае уже действует электронная запись на прием к некоторым врачам, работает система электронных больничных, есть электронный регистр больных сахарным диабетом, ишемической болезнью и некоторых других.

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В Краевой клинической больнице, например, ведутся электронные карты и истории болезни. Но даже в этом современном учреждении не хватает мощности для хранения всей электронной информации.

Кстати, с 2019 года в аптеках начнут принимать электронные рецепты.

В законе есть несколько важных моментов, которые пока не согласованы окончательно. Вот только некоторые из них:

Кто будет нести ответственность за сохранность данных пациентов? Ведь надо понимать, что вся информация должна быть надежно защищена.

Для получения телемедицинских услуг пациент должен иметь электронную подпись. Стоит такая около двух тысяч рублей, что недешево для многих жителей страны.

Предполагается, что у больного будет личный кабинет. Однако пока непонятно, как именно будет происходить идентификация пользователя. Обсуждается даже вариант со сканированием отпечатка пальца.

Как перевести на новую систему все медучреждения? В том же Алтайском крае половина населения — жители сельских территорий. По информации члена Общественного совета при Минздраве РФ Владимира Гурдуса, сегодня менее 15% российских врачей готовы осуществлять телемедицинские консультации ежедневно.

Примерная сумма, которая пока фигурирует в обсуждениях, — 2,5 млрд рублей. Сколько, например, требуется Алтайскому краю на полный переход, Валерий Елыкомов не сказал.

"Я считаю, что первым этапом должно стать создание архива рентген-изображения с доступом к этой информации центральных районных больниц", — отметил он.

Второе чтение может состояться уже в следующем месяце.