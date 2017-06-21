Правда о гарантиях на имплантацию зубов

На фото: Михаил Тодер

Когда речь идет об имплантации зубов – услуге серьезной и недешевой, каждый человек хотел бы понять, что в итоге получит, сколько заплатит и какие гарантии даст на работу клиника. Однако не всегда то, что он понял из рекламы или первоначального разговора с доктором, совпадает с реальностью. А все потому, что объяснить одно и то же человеку, далекому от медицины, можно по-разному.

О наиболее распространенных заблуждениях, которые дорого обходятся пациентам, и том, как их избежать, рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent.

"Пожизненные" гарантии

Обычный человек, увидев "пожизненную" гарантию, скорее всего, подумает: если после операции у меня выпадет имплантат, мне все переделают бесплатно, но чаще всего это не так, и "пожизненная гарантия" распространяется на имплантат, а не на имплантацию – это гарантия производителя системы имплантатов. Если с имплантатом что-то случится, при переделке работы имплантат обойдется бесплатно, но операция, слепки, материалы, коронка, анестезия и все сопутствующие работы – а они стоят намного дороже самого имплантата — нужно будет оплатить, на них гарантия не распространяется. То есть имплантация обойдется чуть дешевле – ровно на стоимость имплантата. Но чуть дешевле – это не бесплатно. По сути, это лукавство: вроде бы человека не обманули, но какая разница между тем, что он услышал, и тем, что его может ждать на самом деле. Совет здесь один: вникайте в суть того, что вам предлагают, задавайте вопросы: если я не получу тот результат, который вы мне обещали, вы переделаете работу? Бесплатно или за деньги? Если платно, то в чем суть гарантии, на что конкретно она распространяется?

Читайте договор!

Клиника iDent дает гарантию на имплантацию – на имплантаты вместе с работой – 3 года. Один год – на конструкцию и три года – на имплантаты. Если за это время с имплантатом что-то произошло, то и имплантат, и операция со всеми сопутствующими манипуляциями обойдутся пациенту совершенно бесплатно. Гарантию мы прописываем в договоре.

Стоит обратить внимание – это в клинике говорят честно – гарантия действует при соблюдении условий договора, согласно которым пациенты должны приходить на плановые осмотры, выполнять рекомендации врача, в том числе по гигиене. Если пациент пропал, не приходит на плановые осмотры, не соблюдает рекомендации, iDent имеет право снять с себя гарантийные обязательства. Об этом в клинике предупреждают каждого пациента – дают ему гарантийный талон, где прописан план с дальнейшими посещениями, под которыми он подписывается. Подписываясь под датой следующего визита, пациент предупрежден не только в устной форме и не может выпустить это из внимания на радостях после операции.

Если в конструкции есть технический брак, год – достаточный период, чтобы он дал о себе знать. Обычно, если в конструкции есть дефект, он обнаруживается при первой же нагрузке, а уж за год он проявится точно. Если конструкция простояла год и после этого с ней что-то произошло – это ситуация из серии "при желании сломать можно все что угодно" и это точно не вина клиники. Но даже если что-то подобное происходит, на имплантаты распространяется 3 года гарантии. Заметьте, предоставление таких гарантий – добрая воля клиники, Минздрав не обязывает давать гарантии на имплантацию, потому что здесь действует принцип: прижился — не прижился, что во многом обусловлено индивидуальными особенностями организма. Но клиника iDent дает гарантию как знак того, что в своей работе уверена.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел. 8 (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

www.ident-implant.ru

*Михаил Тодер одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Такая имплантация занимает 1 день (иногда 2-3 дня) — за один день можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".