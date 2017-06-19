Фото: Вячеслав Мельников/amic.ru
Власти Алтайского края намерены провести ремонтные работы в здании регионального правительства, расположенном в самом центре Барнаула – на площади Советов. Цена вопроса составляет почти миллион рублей.
Информация о запланированном ремонте в "голубом доме" опубликована на сайте госзакупок. Лот именуется следующим образом: "Выполнение работ по текущему ремонту помещений административного здания, находящегося по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 59".
Начальная цена контракта составляет 999 383,72 рубля. Данная сумма позволяет предположить, что о капитальных ремонтных работах речи не идет.
В техническом задании закупки, в частности, отмечается: "Все оборудование и материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности и т. д., которые Подрядчик обязан передать Заказчику в процессе выполнения работ. Материалы, используемые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, соответствовать действующим ТУ, СП, ГОСТам".
Также подчеркивается, что текущий ремонт помещений не должен сказаться на работе заказчика.
Что касается срока проведения ремонта, то он составляет 45 дней с момента подписания контракта.
Аукцион по определению компании-подрядчика, которая займется оказанием данной услуги, состоится 10 июля.
Здание по адресу: проспект Ленина, 59 было построено в 1961 году и стало штаб-квартирой крайисполкома. При этом фундамент строения был заложен еще до Великой Отечественной войны. В 2007-2008 годах внутри строения был произведен ремонт.
Комментарии
Распил чик)))
Зв миллион можно тол ько смету состаить
Недорогой ремонт здания. Ничего удивительного