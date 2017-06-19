Фото: саров.рф
Школьник 2000 года рождения утонул в реке Ануй в Петропавловском районе Алтайского края. Трагедия произошла 16 июня, а тело подростка было обнаружено на следующий день, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.
По предварительным данным, молодые люди пошли вечером в минувшую пятницу к реке, находящейся примерно в двух километрах от села Зеленый Дол. Во время купания двух подростков затянуло в водоворот. Один из мальчиков смог выплыть, а второй пропал.
Тело подростка удалось обнаружить 18 июня в километре от места происшествия.
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