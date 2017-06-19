Ученые считают, что лето в России началось с холодов из-за влияния китайского спутника "Мо-Цзы", который работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению. Об этом пишет "Росбалт".
Издание сообщает, что в те дни, когда в России холодало, проходили эксперименты и в атмосфере в десятки раз повышался уровень отрицательных аэроионов. Сейчас показатель аэроионов приходит в норму, однако эти колебания до конца не изучены.
Напомним, что день 15 июня стал самым холодным в Москве с 1949 года. Тогда температура воздуха составила 10,2 градуса.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , эксперты метеорологического сервиса "Метеоновости" выяснили, что май в этом году в Москве стал одним из самых холодных за последние 100 лет.
Комментарии
Зачем про это пишут, когда на улице +35
А плюс тридцать пять это уже американский спутник
Пускай едут к нам греться. Нам китайские спутиники солнце не закрывают.
"А плюс тридцать пять это уже американский спутник"
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Точно. Хотят выжечь весь урожай, чтобы потом отравить нас своими ГМО продуктами.
Опять соседи виноваты
Это спутниковая война
Это все придумал Черчиль в 1918 году
Это с Рен-ТВ новость, по-любому. Там только такие.
Всякий раз, когда покупаю шаурму, в Барнауле холодно. Что ж мне, не есть теперь?
в Москве дожди и +9, а у нас очень жарко,
вполне могло быть влияние спутника, ноту протеста китаю, пусть над другими территориями эксперименты ставит, с нас на ДВ за космодром восточный китайцы деньги берут.