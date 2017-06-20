Сегодня, 19 июня, известному режиссеру, художнику-мультипликатору Вячеславу Котеночкину исполнилось бы 80 лет. Это он подарил нам такие мультфильмы, как "Ну, погоди!", "Лягушка-путешественница", "Попался, который кусался" и другие.
Что в мультике "Ну, погоди!" кричал Волк Зайцу? А что Заяц отвечал Волку? А в каком мультфильме звучали строчки из песни "Все хорошо, прекрасная маркиза"? Почему же Лягушка-путешественница не долетела до юга? Портал Amic.ru подготовил тест, который позволит узнать, как хорошо вы знаете наши старые добрые мультики.
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