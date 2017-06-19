Фото: altairegion22.ru
Гибель троих детей на водоемах Алтайского края требует тщательного расследования, заявил губернатор Александр Карлин в ходе аппаратного совещания в понедельник, 19 июня.
"Люди тянутся и к местам, в которых купание официально не разрешено. Эта проблема актуализируется каждое лето, к сожалению, и в этом году мы получаем сигналы неблагополучия в вопросах обеспечения безопасности на воде. Напоминаю, что нашей первоочередной задачей является сохранение жизни несовершеннолетних, подростков", — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.
Как сообщал портал Amic.ru, один трагический инцидент произошел на реке Ануй 16 июня, когда утонул 16-летний подросток. Второй случай имел место в селе Столбово — погиб упавший в воду пятилетний ребенок.
"Необходимо оперативно подготовить телеграммы в муниципалитеты и обратить внимание на персональную ответственность глав администраций районов и сельских поселений. Особо мы должны отметить те районы, где произошли несчастные случаи на воде: Петропавловский, Смоленский, Каменский", — добавил Александр Карлин.
Он также констатировал: "К сожалению, мы ничему не учимся, не извлекаем для себя полезных выводов даже из самого трагического опыта".
Комментарии
А где конкретные предложения?
"- гость -
А где конкретные предложения?"
У вас есть готовые рецепты? Речки все закатать асфальтом?
14:55, у меня, нет. Но я же с умным видом не устраиваю совещания, которые по определению ничем кроме пустого трёпа закончится не могут.
"А где конкретные предложения?"
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"Необходимо оперативно подготовить телеграммы в муниципалитеты и обратить внимание на персональную ответственность глав администраций районов и сельских поселений."
Можно ещё нацгвардию поставить, охранять водоёмы.
А ну ни трожьте мая пизнеса
А для того, чтобы восстановить старые пляжи, надо работать. А этого не умеет. А вот телеграммы разослать, самое то.
Нужно пропагандировать, что купание в неприспособленных для этого местах опасно. Социальная реклама, плакаты, баннеры - где это?? Вроде мелочь, а со временем этот способ донесения информации до населения подействует. В школах рассказывать об этом.... Работа власти тут необходима. Ведь ничего не делается по факту с этой проблемой. Беседы одни.