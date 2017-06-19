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Тяжелые травмы получили двое детей, которые на минувших выходных выпали из окон в Барнауле.
О произошедшем сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. По данным властей, в результате одного инцидента пострадал полуторагодовалый мальчик, который был госпитализирован с серьезными травмами.
Во втором случае пострадала трехлетняя девочка, которая с многочисленными сочетанными травмами находится в реанимации.
Проблема, связанная с тем, что дети выпадают из окон, наряду с гибелью на воде обсуждалась губернатором Александром Карлиным на аппаратном совещании.
Глава региона призвал подчиненных обратить внимание на эти случаи и не допустить их повторения.
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