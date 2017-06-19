Комитет Госдумы отклонил законопроект Алтайского Заксобрания об обязательном наблюдении и лечении ВИЧ-инфицированных больных. Об этом журналистам сообщил депутат ГД от Алтая Валерий Елыкомов.
Законопроект об обязательном наблюдении и лечении ВИЧ-инфицированных больных был направлен от АКЗС в Госдуму в конце прошлого года. Полтора месяца назад профильный комитет по здравоохранению его отклонил.
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По словам Елыкомова, который инициативу алтайских коллег поддерживает, комитет отклонил инициативу по "демократическим соображениям". Мол, нельзя обязывать, надо пытаться уговорить. Любопытно, что среди голосовавших против был депутат от Екатеринбурга, где эта проблема стоит крайне остро.
Теперь повторно внести эту инициативу можно или от другого региона, или от депутата Госдумы.
"Я, возможно, как депутат внесу эту инициативу позже. Сейчас надо дождаться итогов года, чтобы оценить статистику: растет она или нет. И нужно будет доработать законопроект, чтобы его снова не отклонили", — сказал Елыкомов.
Как ранее рассказывал депутат АКЗС, известный в Алтайском крае врач Александр Лазарев, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в регионе ниже, чем по Сибири, на 13% — 25 тысяч человек. Сегодня только 70% инфицированных наблюдаются и лечатся.
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Комментарии
Так и думал, что и тут депутат-фантаст поучаствовал. Так-то золотая жила - бабки будут перечислять и их можно нормально осваивать. Один хрен, вич лечить всё равно что проказу - не вылечился, ну значит так и должно быть, наука ещё не в состоянии победить вирус. А денежки освоены. Бинго.
интересно кто конкретно из наших крючкотворов такую инициативу выдвинул?
А ещё если врачи заразили через шприц и лечить начали в краевой больнице - двойная статистика
Нужно обязать инфекционных больных не хоронить в земле а сжигать, чтоб заразу по водоёмам не разносить.
Даr,как всегда будет коррупционная составляющая
Вор на воре сидит
Мда, а ботов-хомячков все больше и больше. 90% комментариев на момент написания данного - тупой пук в лужу от либерази.