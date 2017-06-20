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Подготовку к строительству третьего моста через Обь начали в Барнауле. Фото

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
С применением баржи уже пробурены 50-метровые скважины

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Специалисты компании "Стройизыскания", которые работали над строительством Бугринского моста в Новосибирске, заканчивают работы по исследованию дна реки Обь рядом с поселком Бельмесёво. Именно там, по задумке проектировщиков, проложат третий мост через реку Обь. Его стоимость оценивается в миллиарды рублей, а строительство должно начаться в 2019 — 2020 годах.

Топографические работы над будущим мостом-красавцем начались еще в начале года. Разработкой проекта занимается компания из Санкт-Петербурга АО "Институт "Стройпроект". Именно она разрабатывает обходной путь через Барнаул с мостом через Обь. По предварительной оценке, стоимость проекта должна превысить 20 миллиардов рублей. В качестве субподрядчиков для геологических, топографических и технико-экологических изысканий петербуржцы привлекли новосибирских и барнаульских специалистов ("Алтайиндорпроект").

Зимой толщина льда на Оби не позволила провести все геодезические и геологические работы, поэтому к работам специалисты "Стройизыскания" приступили летом. Сейчас в районе Бельмесево стоит специальная баржа, где ежедневно специалисты бурят специальные сваи глубиной 50 метров. Причем глубина Оби в данном месте не превышает трех метров. Уже известно, что мост будет состоять из 14 опор, а его общая длина составит 2,5 километра. Как сообщил ведущий геолог техотдела компании "Стройизыскания" Дмитрий Еремеев, они находятся в "режиме реального времени". Так, подрядная организация следит за работой, и если есть какие-то уточнения, то замеры проводятся снова. В некоторых районах реки забираются отдельные образцы грунта.

"Главный вопрос в том, какой фундамент сделать, чтобы мост стоял. Суть изысканий в том, чтобы дать конкретный результат, чтобы выбрать самый дешевый вариант для фундамента. Скважины пробивают для того, что отобрать образцы грунта с разных глубин и исследовать почву в лаборатории. Сейчас предполагается, что мост будет состоять из 14 опор, глубина каждой их которых будет 32 метра от поверхности дна. Для мостов в этом русле Оби это нормально", — сказал Дмитрий Еремеев. Он отметил, что работы будут закончены до конца июня. Полученные данные также помогут понять, как мост может повлиять на окружающую среду в этом районе Оби. Задействованы лаборатории, которые находятся в Барнауле и Новосибирске.

Как рассказал начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, все исследования начались еще зимой. Пойма реки в районе будущего моста была очень проблемной, поэтому пришлось привлекать дополнительную технику. Речь идет об участке в районе поселка Лесной Первомайского района. Из-за суровой погоды были наняты снегоочистительные машины, чтобы доставить буровую установку. Геологи также путешествовали в местах, где пройдет будущая трасса, на лыжах и специальной технике. Также на протяжении всей трассы исследованы пути движения диких животных. Василий Мотуз подчеркнул, что для строительства трассы не придется сносить никаких проектов, однако она предусматривает шесть искусственных сооружений. Речь идет о нескольких мелких мостах, специальных развязках и эстакадах. Всего их будет возведено 25.

"Объем работ увеличился. Несколько раз генеральный проектировщик переносил ось будущего моста. Пойма реки здесь составляет около 15 километров. Много озер. Надо было правильно проложить будущую ось с множественными эстакадами, которые не позволили бы в будущем влиять на русло реки и приводить к затоплению. Также учитывают гидрологические изыскания, как поднимается река в этом месте", — сказал начальник "Алтайавтодора".

Отметим, что все работы в рамках госконтракта должны быть завершены к сентябрю 2017 года. Тогда проект обхода через Барнаул будет представлен на стол губернатору Алтайского края Александру Карлину и далее в правительство страны. Ожидается, что реализация такого масштабного проекта будет осуществляться за счет федеральных и краевых средств, а также денег, собранных системой "Платон". После этого глава региона официально утвердил схему резервируемых земель для строительства дороги. В нее попали 430 зарегистрированных в Росреестре участков. С собственниками земель будут вестись переговоры, им предложат продать участки государству по рыночной цене.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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