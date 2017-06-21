21 июня начинает работу ежегодный Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля".
Центральной темой мероприятия в этом году станут техника и технологии для мелких и средних фермерских хозяйств. На экспозиции в рамках форума будут представлены материалы и оборудование для полеводства и животноводства.
Один из участников "Дня поля" — ООО "Алтайский мукомол". Компания занимается поставками и монтажом технологического оборудования для зерноперерабатывающих предприятий: силосов для хранения зерна, норий, транспортеров цепных, зерноочистительных машин, зерносушилок, мобильных зерноочистительных комплексов.
ООО "Алтайский мукомол" является официальным дилером завода ROMAX (г. Воронеж) — одного из ведущих производителей зерноочистительного оборудования.
В мероприятии компания участвует не в первый раз — в прошлом, 2016 году ООО "Алтайский Мукомол" совместно со своим партнером – заводом ROMAX – было награждено дипломом и золотой медалью "За внедрение в агропромышленный комплекс сельскохозяйственной техники".
Среди клиентов компании числятся крупнейшие предприятия Алтайского края: ЗАО "Грана", ОАО "Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова", ООО "Юг Сибири", ЗАО "Союзмука", ООО "АгроСиб-Раздолье" и многие другие.
Успех компании складывается из нескольких составляющих. Во-первых, только высококачественное, проверенное оборудование. Во-вторых, умеренные цены. В-третьих, комплексные решения при работе с клиентами: от разработки проекта до ввода его в эксплуатацию и дальнейшего сервисного обслуживания.
На грядущем "Дне сибирского поля" у компании будет свой отдельный демонстрационный стенд, где будут представлены самые популярные среди клиентов зерноочистительные машины от завода ROMAX.
Адрес: 656043, г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, 2 этаж, офис 206.
E-mail: amukomol@yandex.ru
Телефон: +7(3852)58-47-01
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